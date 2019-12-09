Новый Майдан: отношение Европы к Украине резко меняется

Для радикалов выполнение Минских соглашений — предательство

В Киеве подготовились к "нормандскому" саммиту. В центре украинской столицы после столкновений с полицией установили палаточный городок. Тысячи активистов выдвинули требования президенту, как вести себя на переговорах и какие идеи отстаивать. Условия явно противоречат минским договоренностям.

Это блюдо, приготовленное на костре, достается в качестве завтрака тем, кто до утра продержался под офисом президента. На улице ночует около 50 романтиков Майдана, смотрят фильмы, пьют чай с печеньем, заготавливают дрова. Обещают задержаться здесь надолго.

Разминку радикалы уже провели ночью, когда прорывали кордон полиции в правительственном квартале. Националисты пытались пронести палатки и в результате добились своего. Перед парадным входом в офис президента установлена сцена, несколько больших шатров. Для радикалов выполнение Минских соглашений — предательство, и они, как могут, показывают Зеленскому боевой настрой.

Ни о каких прямых переговорах президентов России и Украины радикалы не хотят слышать. При этом сторонников Порошенко радикалы не жалуют, так называемая политическая оппозиция накануне митинговала отдельно. И даже там бывшего президента, что называется, достали - и забросали яйцами.

На этой ноте завершился Майдан, в котором главным оппозиционером выставлял себя Порошенко. В прямом эфире акцию показывали телеканалы, подконтрольные бывшему президенту, а приглашенные звезды Зеленского беззастенчиво оскорбляли.

То есть теперь на Украине чуть ли не каждый из националистического меньшинства пытается научить Зеленского, как ему вести себя во время переговоров. Однако явный отказ от выполнения минских соглашений может резко изменить отношение Европы к Киеву.

С администрацией американского президента они уже натянутые. Дональд Трамп даже показательно забыл название страны, откуда на днях вернулся его адвокат Руди Джулиани. Сообщается, что Джулиани получил доказательства причастности семьи Байденов к коррупции и готов их опубликовать.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".