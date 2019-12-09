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Российские пловцы заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы

11:56
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Кто отличился среди российских спортсменов?

Российские пловцы заняли первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы в шотландском Глазго. У наших спортсменов 22 награды - 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых, передает "Газета.Ru".
Сборная России взяла золото на ЧЕ по плаванию

В последний день соревнований медали высшей пробы Сборной принёс Климент Колесников - на его счету сразу два золота на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров в комплексном плавании. А Владимир Морозов стал лучшим на 100-метровке вольным стилем.

У женщин быстрее всех вольным стилем 50 метров преодолела Мария Каменева, а Мария Темникова победила в плавании на 200 метров брасом. Ещё одно золото в воскресенье россияне завоевали в комбинированной мужской эстафете.

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