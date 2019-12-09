Утечка документов: в Британии опять ищут "российский след"

"Вмешательство" России в историю утечки правительственных документов в сети расследуют спецслужбы Британии

В Британии завершается предвыборная гонка - считанные дни остаются до голосования, которое решит судьбу "Брекзита". На фоне противостояния консерваторов и лейбористов в ход идут любые козыри, в том числе и спекуляции на излюбленную тему - о вмешательстве России.

В преддверии выборов, которые окончательно решат вопрос о членстве страны в Евросоюзе, кандидаты завершают свои путешествия по стране, передает "ТВ Центр".

"У нас есть четыре дня, чтобы пойти на выборы, и наша решимость не снижается, она все выше и выше", - заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Консерваторы грезят целью осуществить "Брексит", либеральные демократы наоборот попытаются сохранить членство в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в лондонском колл-центре под руку с однопартицами выразил свой оптимизм и призвал сторонников к действиям.

"Чтобы вернуться в игру, мы должны действовать уже сейчас, твердо держа мяч у наших ног. И мы получим эту возможность только в том случае, если будем очень усердно работать!" – сказал он.

План Джонсона рассчитан на 100 дней. За это время он собирается развестись с Евросоюзом и принять новый бюджет. Хоть его оппоненты и считают эту идею фантастикой, тем не менее, по соцопросам у Джонсона довольно неплохие шансы. Это неудивительно, он прекрасно понимал, что рейтинги его высоки, поэтому и затеял эти выборы.

Накануне важного дня голосования не обошлось и без скандалов. Лидер Лейбористкой партии обнародовал секретный план по "Брексит" и обвинил консерваторов во лжи. По словам Джереми Корбина, это документ станет весомым доказательством того, что после "Брексит" Северная Ирландия будет символически отделена от остальной Великобритании, путем введения таможенных проверок. Впрочем, Борис Джонсон назвал слова конкурента бредом.

После так называемого слива секретного плана эксперты не стесняются в предположениях. По их мнению, к появлению документов в соцсетях причастна иностранная держава. Министр культуры Ники Морган даже знает, какая именно.

Впрочем, Москва не раз заявляла, что не собирается вмешиваться в политические процессы другого государства и просит не спекулировать перед выборами очередными упреками в адрес России для повышения политического рейтинга.

К слову, Борис Джонсон надеется, что откровенное признание одному из британских телеканалов не скажется на его очках. Он рассказал о том, что на велопрогулках нет-нет да и заедет на тротуар. Этот дерзкий поступок Бориса Джонсона, несомненно, меркнет по сравнению с остальным его послужным списком, где есть и употребление кокаина, и внебрачные связи.

Елена Макарова, "ТВ Центр".