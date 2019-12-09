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Российские регионы получили незарегистрированное лекарство для детей

12:08
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Разработка отечественных аналогов продвигается

Мидазолам - незарегистрированный в России противосудорожный препарат для детей – в понедельник доставят в регионы. Партия 380 упаковок - этого количества хватит всем нуждающимся на год, сообщает "ТВ Центр".
"Фризиум" начали выдавать в Москве

Мидазолам привезли в Москву в минувшую пятницу. Ранее из-за границы доставили более семи тысяч упаковок Клобазама, более известного как Фризиум. Таким образом план по доставке первой партии незарегистрированных лекарств выполнен более чем на 95 процентов.

Также идёт разработка отечественных аналогов. Ожидается, что производство запустят уже в следующем году.

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