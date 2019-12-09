Хранитель "Эрмитажа": Михаилу Пиотровскому – 75

Президент России поздравил с днём рождения генерального директора Эрмитажа

В понедельник юбилей отмечает генеральный директор "Эрмитажа" - Михаилу Пиотровскому – 75. Академик, доктор исторических наук, профессор, почетный гражданин Санкт-Петербурга - вот уже 27 лет он возглавляет крупнейшее музейное собрание России.

При нем филиалы "Эрмитажа" открылись по всему миру. Сейчас в хранилище три миллиона экспонатов, а посещают музей четыре с половиной миллиона человек в год.

Юбиляра поздравил Владимир Путин. Президент отметил значимый вклад, который Михаил Пиотровский вносит в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного и духовного наследия, а также то, что он достойно продолжил дело своего отца Бориса Пиотровского.

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