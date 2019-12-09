Российские компании повысят зарплаты в новом году

Это свидетельствует о конкуренции за лучшие кадры

Четверть российских компаний планируют повысить зарплаты своим сотрудникам в новом году. По итогам последнего опроса, этот показатель существенно повысился – в 2018-м повышение планировали лишь 18% работодателей.

Процент компаний, решивших не повышать заработную плату для своих сотрудников, значительно снизился. Если в прошлом году таких было 56%, то сейчас их только 35%.

"Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала", ‎— комментирует данные замгендиректора издания "Работа.ру" Александр Ветерков.

В то же время, предыдущий опрос показал, что 86% россиян недовольны своей зарплатой. Решили отказаться от работы с официальным оформлением в штат и перейти на фриланс 72% экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет, пишет РБК.