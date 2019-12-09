ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские компании повысят зарплаты в новом году

10:11
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Это свидетельствует о конкуренции за лучшие кадры

Четверть российских компаний планируют повысить зарплаты своим сотрудникам в новом году. По итогам последнего опроса, этот показатель существенно повысился – в 2018-м повышение планировали лишь 18% работодателей.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России

Процент компаний, решивших не повышать заработную плату для своих сотрудников, значительно снизился. Если в прошлом году таких было 56%, то сейчас их только 35%.

"Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала", ‎— комментирует данные замгендиректора издания "Работа.ру" Александр Ветерков.

В то же время, предыдущий опрос показал, что 86% россиян недовольны своей зарплатой. Решили отказаться от работы с официальным оформлением в штат и перейти на фриланс 72% экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет, пишет РБК.

Читайте также:
Главное сегодня
Зарплата
Зарплата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.