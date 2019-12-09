Встречу Путина и Зеленского оставили на потом

Лидеры России и Украины встретятся уже после "нормандского саммита"

В Париже в понедельник, 9 декабря, пройдет первый за три года саммит лидеров стран "Нормандской четверки". Ожидается, что встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского начнется около семи вечера по московскому времени.

Перед началом четырехсторонних переговоров украинский президент встретится тет-а-тет с лидерами Франции и Германии. Главной интригой нормандского саммита остается двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ранее в Сеть просочился график президента Украины, из которого следует, что переговоров тет-а-тет с российским лидером у Зеленского, вероятно, не будет.

По данным издания "Сегодня", двусторонние переговоры Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона пройдут в 17:00. В это же время Владимир Путин будет беседовать с Ангелой Меркель. Через полчаса российский лидер поговорит с Макроном, а канцлер Германии — с президентом Украины.

Однако источник ТАСС, близкий к организации саммита, утверждает, что Путин и Зеленский все же побеседуют с глазу на глаз. Их встреча состоится в Елисейском дворце уже после завершения нормандского саммита и совместной пресс-конференции четырех лидеров. В пресс-службе французского президента эту информацию подтвердить не смогли. Не стал комментировать возможность встречи Путина и Зеленского после саммита и Кремль.

Ожидается, что встреча лидеров "Нормандской четверки" продлится около трех часов. Итоговая пресс-конференция намечена на 21:00, но в Париже не исключают, что переговоры затянутся.

Обновление, 10:58 Кремль подтвердил, что встреча Путина и Зеленского пройдет после завершения "нормандского саммита". Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, ее продолжительность будет зависеть от них самих. На двусторонних переговорах президенты двух стран обсудят реализацию Минских соглашений.