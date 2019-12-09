И не друг, и не враг: Столтенберг запутался в отношениях с Россией

И все же, Москва – "стратегический вызов" НАТО

НАТО пытается улучшить отношения с Россией. Москва – не враг альянсу, заявил генсек организации. По словам Йенса Столтенберга, НАТО вообще против того, чтобы делить страны на врагов и друзей.

"Мы не составляем списки противников. Мы не считаем Россию нашим врагом", — сказал Столтенберг. И тут же обвинил российскую сторону в применении военной силы против Украины. На повторный вопрос настойчивого журналиста CNN, является ли Россия недругом альянса, генсек НАТО снова ответил отрицательно.

Буквально на днях Йенс Столтенберг называл Москву "стратегическим вызовом" НАТО. Генсек Североатлантического альянса обвинил Россию в напористости и модернизации ядерного вооружения. А также заявил, что российская сторона, якобы, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминают "Известия".