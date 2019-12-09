Рыдающего от досады Плющенко сняли на видео

Фигуриста подвел лед

На долю шестилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской выпало непростое испытание. Александр несколько раз упал на шоу в Румынии, где он выступал вместе с отцом.

Евгений и Александр Плющенко приняли участие в шоу "Короли на льду" в румынском городе Клуж. Выступление перенесли с субботы на воскресенье из-за плохого состояния льда. Несмотря на это, в день мероприятия посередине льда зияла дыра и повсюду торчали трубки, из которых подается вода. Кроме того, шоу началось раньше, чем когда-либо за всю карьеру Плющенко-старшего - в 9:30.

В итоге Евгений упал во время своего номера, задев коньком за трубку. Маленький Саша приземлился на лед несколько раз, а под конец разрыдался от досады и бросился за утешениями к отцу. Плющенко-старший выехал на лед, взял сына на руки и успокоил его. Под руководством прославленного фигуриста мальчик исполнил несколько прыжков и сорвал бурю аплодисментов.

"Зрители были жутко довольны, долго не отпускали! Такого шоу они точно никогда больше не увидят, и мы, я надеюсь, тоже! Организаторы подают на компанию по заморозке льда в суд", - написала Рудковская в Instagram.

Опубликованное видео до слез растрогало многих поклонников Плющенко и Рудковской.

- Нереально трогательное видео! Какой ребенок! Умничка! Прям расплакалась и успокоиться не могла.

- Какой мальчик ответственный и как переживает.

- Молодцы родители! Браво ребенку! Пример для всей страны!

- Характер чемпиона!

- А мне почему-то жалко ребенка... профессиональный спорт калечит и лишает детства...

Ранее сообщалось, что Рудковская и Плющенко обратились в полицию после того, как их сын Александр получил угрозы в свой адрес.