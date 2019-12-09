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Новые меры по борьбе с коррупцией вступят в силу в новом году

11:11
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Они направлены на борьбу с "откатами"

Комплекс дополнительных антикоррупционных мер будет введен в действие в России в 2020 году. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, главной его целью станет борьба с "откатами", а также возврат из-за рубежа нелегально выведенных активов.
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С начала текущего года коррупционные преступления в России стали фиксировать чаще. За 9 месяцев их выявили на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 26,1 тысячи. Чайка связывает это с усилением прокурорского надзора.

Что касается борьбы с нелегальным выводом активов, то определенные успехи в этой сфере есть. Генпрокурор напомнил в интервью "Коммерсанту", что в прошлом году его ведомство получило право инициировать аресты активов. Теперь уличенным в коррупции руководителям предприятий труднее прятать свое имущество и банкротить компании.

Чайка также отметил, что стали чаще выявляться факты получения взяток и подкупов чиновников. Однако рост наблюдается лишь в числе дел, где фигурируют крупные суммы. Мелкое взяточничество пошло на убыль.

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