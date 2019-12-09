Постельное фото: Шейк похвасталась новым любовником

Она устала от одиночества

Модель Ирина Шейк, которая этим летом рассталась с актером Брэдли Купером, намекнула на роман с британским фотографом Рованом Папье.

Несмотря на слухи о возможном воссоединении Шейк и Купера, бывшие любовники все больше отстраняются друг от друга. Сейчас их объединяет только дочь Лея. По слухам, российская модель устала от одиночества и решила дать волю своим чувствам.

Недавно Шейк выложила в Instagram скриншот с телефона во время видеоразговора с Рованом Папье. Судя по всему, их общение состоялось в ночное время. Фотограф лежал на кровати, а модель кокетливо расстегнула верхние пуговицы на блузке. Голубки мило улыбались друг другу. Некоторые поклонники Шейк посчитали, что таким образом красавица рассекретила имя своего нового бойфренда.

По данным СМИ, Ирина Шейк и Рован Папье знакомы давно, однако недавно их отношения вышли за рамки дружбы. Насколько все серьезно, покажет время, но многие уверены, что Брэдли Купер, потерявший такую женщину, уже сейчас кусает себе локти.

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Видео: Купер и Шейк больше не пара