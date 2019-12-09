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Названы самые популярные породы кошек у россиян

11:32
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Сограждане любят крупных и элегантных

Стали известны самые популярные породы кошек у россиян в уходящем году. По традиции первое место заняла порода мейн-куйн. Ее россияне любят за размер.

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"Мейн-куны — очень большая порода, а для русского человека что большое, то и красивое", — сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в интервью агентству "Москва".

Не меньшей популярностью пользуются британцы и ориенталы. Первых любят за то, что они похожи на плюшевых мишек и короткую шерсть, за которой легко ухаживать, а последних — за элегантность.

"Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду "апорт", очень любят общаться", — отметила Шевченко.

В последние годы среди россиян растет спрос на необычных кошек. Например, тех, у кого пять-шесть пальцев, и манчкинов — обладателей очень коротких ножек.

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Кот породы мейн-кун
Кот породы мейн-кун
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