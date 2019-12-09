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Кричат от боли: ученые зафиксировали стенания помидоров

11:28
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Страдания растениям причиняет нехватка воды

Ученые зафиксировали звуки, которые издают страдающие растения.  Ультразвуком помидоры и табак сигнализируют о нехватке воды. "Плачут" они и когда срезают их стебли.
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Как пишет New Scientist, люди этих звуков не слышат. Однако колебания частотой от 20 до 100 килогерц распознают животные и насекомые. Чтобы зафиксировать "крики", исследователи установили микрофоны на расстоянии 10 сантиметров от растений.

Как отмечают авторы исследования, страдающий от жажды помидор издает в среднем 35 звуков в час, табак — около 11. Ученые считают, что открытие поможет фермерам более эффективно использовать при поливе воду.

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