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Человек-киборг прочитает лекцию на ассамблее "Здоровая Москва"

11:46
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Ассамблея пройдет 16-19 января 2020 года

На ассамблее "Здоровая Москва", которая пройдет на ВДНХ в январе 2020 года, расскажут о медицине будущего. Участие в ней примут первый официально признанный человек-киборг Нил Харбиссон, профессор Йельского университета и нобелевский лауреат из Японии.

Харбиссон примет участие в дискуссии "Кибертехнические возможности современной медицины" и расскажет о том, как привыкал к роли киборга. А обладатель японец Ёсинори Осуми выступит с открытой лекцией "Аутофагия и особенности голодания, продлевающего жизнь".

Профессор Йельского университета Николас Кристакис известен благодаря своим исследованиям, которые показывают, что наше здоровье и долголетие напрямую зависят от круга общения. Из выступления ученого слушатели узнают, что такое "социальный ген" и как он влияет на здоровье, а также услышат о необычных открытиях во время экспериментов над сообществами людей.

Ежегодная ассамблея "Здоровая Москва" пройдет 16-19 января 2020 г. в 75-м павильоне ВДНХ. В этом году впервые мероприятия открыты для всех желающих. Ожидается, что ассамблею посетят до 30 тысяч гостей.

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Нил Харбиссон
Нил Харбиссон
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