Форум маленьких героев прошел в Москве

Спасатели провели свои мастер-классы.

Свыше 200 детей со всех регионов России. В Москве состоялась необычная встреча - она называется форум маленьких героев, сообщает "ТВ Центр".

Уже в третий раз в столице вручали награды тем, кто, несмотря на юный возраст, не растерялся и в критической ситуации пришёл на помощь людям. Чествовали и тех, кто отличился в учёбе, достиг больших успехов в спорте и искусстве.

Для юных гостей организовали яркую и увлекательную программу, а профессиональные спасатели провели свои мастер-классы.