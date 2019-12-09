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Форум маленьких героев прошел в Москве

12:26
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Спасатели провели свои мастер-классы.

Свыше 200 детей со всех регионов России. В Москве состоялась необычная встреча - она называется форум маленьких героев, сообщает "ТВ Центр".

Уже в третий раз в столице вручали награды тем, кто, несмотря на юный возраст, не растерялся и в критической ситуации пришёл на помощь людям. Чествовали и тех, кто отличился в учёбе, достиг больших успехов в спорте и искусстве.

Для юных гостей организовали яркую и увлекательную программу, а профессиональные спасатели провели свои мастер-классы.

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Форум маленьких героев
Форум маленьких героев
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