Звезда "Кинг-Конга" умерла от рака легких

Актер долгое время боролся с недугом

Актер и режиссер Рене Обержонуа скончался в США 8 декабря после продолжительной болезни. Звезде фильма "Кинг-Конг" и сериала "Звездный путь" было 79 лет.

Как сообщает агентство Associated Press, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком легких. Подтвердили печальное известие и близкие Обержонуа. "Мы с сожалением подтверждаем, что Рене скончался сегодня, в воскресенье, 8 декабря", - сообщается в Twitter актера.

Рене Обержонуа родился в Нью-Йорке в 1940 году. Актер снялся в 25 картинах и нескольких десятках сериалов. Он играл в фильмах "Военно-полевой госпиталь", "Там, где бродит бизон" и сериалах "Юристы Бостона", "Анатомия страсти". Наибольшую известность Обержонуа принесла роль Одо в популярном научно-фантастическом телесериале "Звездный путь: Глубокий космос 9". Запомнилась зрителям и его роль в фильме "Военно-полевой госпиталь". В 2018 году Обержонуа был включен в Зал славы американского театра.