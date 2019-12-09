ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Федор Добронравов: Я уже так устал от вранья

12:14
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Актер беспокоится за родных

Актера Федора Добронравова утомили многочисленные слухи вокруг него самого и сериала "Сваты". Артист даже задумался о том, чтобы наказать сплетников через суд. 
Добронравов раскрыл детали новых "Сватов"

Добронравов опроверг новость о том, что под Киевом сгорел дом, в котором снимали шестой сезон "Сватов". Пожар якобы вспыхнул из-за неисправного кондиционера. 

"Я уже так устал от вранья. Сколько раз меня "хоронили", вы даже не представляете. И я считаю, что ложь должна наказываться по закону", - цитирует Добронравова Teleprogramma.pro

При этом актер беспокоится не о себе, а о своих близких, которых вводят в заблуждение глупые слухи. "А если, не дай Бог, что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы "госпитализации" или, тьфу-тьфу, "гибели"? Кто будет за это отвечать? Писали даже, что у меня роман с Татьяной Кравченко. От всего этого обидно и больно", - пожаловался Федор Добронравов. 

Ранее Добронравов сообщил, что в 2020 году съемочная группа планирует закончить работу над седьмым сезоном "Сватов". Несколько сцен нужно снять зимой, а несколько летом. По словам артиста, зрителей ждет много сюрпризов. В сериале появятся новые актеры, в том числе известные. 

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезжать на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Федор Добронравов
Федор Добронравов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.