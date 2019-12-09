Федор Добронравов: Я уже так устал от вранья

Актер беспокоится за родных

Актера Федора Добронравова утомили многочисленные слухи вокруг него самого и сериала "Сваты". Артист даже задумался о том, чтобы наказать сплетников через суд.

Добронравов опроверг новость о том, что под Киевом сгорел дом, в котором снимали шестой сезон "Сватов". Пожар якобы вспыхнул из-за неисправного кондиционера.

"Я уже так устал от вранья. Сколько раз меня "хоронили", вы даже не представляете. И я считаю, что ложь должна наказываться по закону", - цитирует Добронравова Teleprogramma.pro.

При этом актер беспокоится не о себе, а о своих близких, которых вводят в заблуждение глупые слухи. "А если, не дай Бог, что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы "госпитализации" или, тьфу-тьфу, "гибели"? Кто будет за это отвечать? Писали даже, что у меня роман с Татьяной Кравченко. От всего этого обидно и больно", - пожаловался Федор Добронравов.

Ранее Добронравов сообщил, что в 2020 году съемочная группа планирует закончить работу над седьмым сезоном "Сватов". Несколько сцен нужно снять зимой, а несколько летом. По словам артиста, зрителей ждет много сюрпризов. В сериале появятся новые актеры, в том числе известные.

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезжать на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят.