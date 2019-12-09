Максим Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно

Глава Дептранса лично убедился в исправной работе билетной системы

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков проверили работу билетной системы Московских центральных диаметров. В понедельник утром они проехали по МЦД и убедились, что всё работают исправно и без задержек.

Ликсутов и Тресков сели в МЦД в Одинцове, оплатив поездку картой "Тройка" и вышли на Белорусском вокзале.

"Турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока. Наше требование — билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил ее работу в период бесплатного проезда по МЦД. На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые помогут в случае возникновения малейших затруднений", — сказал Ликсутов.

Сейчас на станциях возле турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые разъясняют пассажирам особенности новых тарифов, рассказывают о необходимости прикладывать проездной при входе и выходе, помогают в случае затруднений.