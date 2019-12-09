"Прогресс" доставил на МКС новогодние подарки

Космический корабль успешно пристыковался со станцией

Космический корабль "Прогресс" с грузом для космонавтов причалил к МКС. В понедельник аппарат автоматически пристыковался к станции, сообщает "ТВ Центр".

Все прошло в штатном режиме, без инцидентов. Грузовик, стартовавший с Байконура, шел к цели по трехдневной программе. На борту - почти две тысячи тонн груза. Среди которого в том числе традиционные подарки к Новому году и продукты для праздничного стола.

Кроме того, экипажу передали уникальную научную аппаратуру для проведения различных экспериментов.

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