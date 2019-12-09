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Продукты-целители: что едят люди, победившие рак

12:44
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Их рацион во многом схож

Психотерапевт Келли Тернер сообщила, что изменение пищевых привычек способно продлить жизнь даже тем людям, которые страдают от смертельных недугов. Речь идет в том числе о раковых больных. 
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Как пишет "Российская газета", Келли Тернер часто общается с пациентами, которым поставили страшный диагноз. Некоторые были уверены, что им осталось жить считанные месяцы. Однако правильная диета позволила многим из них улучшить свое самочувствие и побороть заболевание.  

Секрет прост. По словам Тернер, "исцелившиеся" пациенты начинали чаще есть растительную пищу. Она сослалась на одно исследование, согласно которому здоровые и больные люди живут дольше, если 50% их рациона составляют фрукты и овощи. 

Врач посоветовала налегать на авокадо, сладкий перец, сельдерей, салат, лук, помидоры, бобовые. Кроме того, не следует забывать о грейпфрутах, изюме и бананах.

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