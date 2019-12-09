Продукты-целители: что едят люди, победившие рак

Их рацион во многом схож

Психотерапевт Келли Тернер сообщила, что изменение пищевых привычек способно продлить жизнь даже тем людям, которые страдают от смертельных недугов. Речь идет в том числе о раковых больных.

Как пишет "Российская газета", Келли Тернер часто общается с пациентами, которым поставили страшный диагноз. Некоторые были уверены, что им осталось жить считанные месяцы. Однако правильная диета позволила многим из них улучшить свое самочувствие и побороть заболевание.

Секрет прост. По словам Тернер, "исцелившиеся" пациенты начинали чаще есть растительную пищу. Она сослалась на одно исследование, согласно которому здоровые и больные люди живут дольше, если 50% их рациона составляют фрукты и овощи.

Врач посоветовала налегать на авокадо, сладкий перец, сельдерей, салат, лук, помидоры, бобовые. Кроме того, не следует забывать о грейпфрутах, изюме и бананах.