В Москве провели матч по следж-хоккею с участием Фетисова

Главная цель мероприятий - привлечь внимание к проблеме изменения климата и вопросам инвалидности

Последняя игра - так называется матч по следж-хоккею, который прошёл в Москве, прямо на Красной площади. Проект организовал знаменитый спортсмен Вячеслав Фетисов, передает "ТВ Центр".

На катке в центре столицы сразились молодежная сборная по этому виду спорта и команда звёзд. Для Фетисова это первый опыт игры в хоккей на санях. Подобные благотворительные матчи уже прошли в США, Израиле, Финляндии и Кении.