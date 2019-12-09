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В Москве провели матч по следж-хоккею с участием Фетисова

14:56
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Главная цель мероприятий - привлечь внимание к проблеме изменения климата и вопросам инвалидности

Последняя игра - так называется матч по следж-хоккею, который прошёл в Москве, прямо на Красной площади. Проект организовал знаменитый спортсмен Вячеслав Фетисов, передает "ТВ Центр".

На катке в центре столицы сразились молодежная сборная по этому виду спорта и команда звёзд. Для Фетисова это первый опыт игры в хоккей на санях. Подобные благотворительные матчи уже прошли в США, Израиле, Финляндии и Кении.

Главное сегодня
Вячеслав Фетисов принял участие матче по следж-хоккею на ГУМ-Катке на Красной площади
Вячеслав Фетисов принял участие матче по следж-хоккею на ГУМ-Катке на Красной площади
Следж-хоккей на ГУМ-Катке на Красной площади
Следж-хоккей на ГУМ-Катке на Красной площади
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