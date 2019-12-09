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В Казани провели чемпионат России по борьбе корэш

15:03
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Участие приняли порядка 150 человек

В Казани состоялся чемпионат России по борьбе корэш традиционному виду единоборств с тысячелетней историей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов - представители 35 регионов нашей страны. Состязания проходили в 10 весовых категориях. 

Корэш уже давно перестал быть единоборством исключительно тюркских народов. На сегодняшний день зарегистрировано 30 федераций по всей России. А в прошлом году такая организация появилась и в Москве.

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