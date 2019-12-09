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На книжной ярмарке "Нон-фикшн" представили книгу о холокосте

14:50
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Ее автор - Эстер Ледерман

В Москве, на книжной ярмарке "Нон-фикшн" представили книгу Эстер Ледерман о холокосте. Это воспоминания тех, кто пережил нацистскую оккупацию Польши, передает "ТВ Центр".

История еврейской семьи, которая выжила благодаря бесстрашным жителям, укрывшим её от немцев. Книгу представил известный ученый-вирусолог Майкл Ледерман. Его мать - автор книги - приехать не смогла, но заранее записала видеообращение к собравшимся на презентации.

Ярмарка "Нон-фикшн" – одно из главных литературных событий года. На этой площадке у читателей есть уникальная возможность узнать о новых книгах, поучаствовать в литературных дискуссиях и встретиться с авторами.

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