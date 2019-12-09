До конца 2020 года в Москве будут работать 600 электробусов

В российской столице больше электробусов, чем в городах Европы

До конца декабря в Москве будет запущено ещё 300 электробусов. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже сегодня в Москве больше электробусов, чем в других европейских столицах. Собранный в России экологичный транспорт работает сейчас на 18 маршрутах. Планируем, что до конца декабря в столице будет 300 электробусов, а до конца следующего года - 600. pic.twitter.com/0eVU3ZX3ah — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 9, 2019

Глава города отметил, что в Москве сейчас электробусов больше, чем в других европейских столицах. Собранный в России экологичный транспорт работает на 18 маршрутах. Собянин уточнил, что до конца следующего года в столице будет запущено 600 электробусов.