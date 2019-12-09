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До конца 2020 года в Москве будут работать 600 электробусов

15:07
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

В российской столице больше электробусов, чем в городах Европы

До конца декабря в Москве будет запущено ещё 300 электробусов. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в Москве сейчас электробусов больше, чем в других европейских столицах. Собранный в России экологичный транспорт работает на 18 маршрутах. Собянин уточнил, что до конца следующего года в столице будет запущено 600 электробусов.

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