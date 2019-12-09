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Закулисье Мулен-хрюш: как живут мини-пиги в городских квартирах

15:30
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Многие в квартирах создают буквально питомник

Свинарник - в доме. Жительница Балашихи держит у себя в квартире сразу 18 мини-пигов - это такие карликовые свиньи. Соседи, что неудивительно, возмущены. Неприятный запах, тараканы, шум. Как вернуть человеческие условия людям?
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Эфиры популярных программ, фото со звездами, фестивали на открытом воздухе. Ксения Ремизова сделала жизнь этих мини-пигов больше похожей на богемную сказку. Но когда гаснут софиты, для животных начинаются будни. Так выглядит закулисье Мулен-хрюш: обычная 4-этажка на окраине Балашихи. На улице ржавая легковушка со складом еды, подъезд завален реквизитом, передает "ТВ Центр". Жители дома говорят: соседка им буквально свинью подбросила.

Ксения начала бизнес с трех милых поросят. Гуляла с ними во дворе, развлекая необычным выводком соседей. Но сейчас в квартире заводчицы 18 животных. И хоть и называют их мини-пигами, в отдельных случаях приставка "мини" здесь лишняя. Эти "мини" побольше иной собаки будут.

Ежедневные прогулки и уход почти как за ребенком. В квартире Марии Афанасьевой у Бекоши есть свой теплый дом, трехразовое питание, включая любимый творог. От такой жизни и потанцевать можно. На паркете получается громко, но лишь потому, что ковер в химчистке. Как раз из соображений гигиены. Поэтому и от соседей нареканий нет.

Но как бы отнеслись соседи, будь у Марии 20 таких Бекош? В России нет платежа за содержание домашних животных. Не регламентирует закон и разрешенное количество четвероногих в зависимости от площади квартиры. И многие, пользуясь этим, создают буквально питомник. Или, в случае Ксении Ремизовой, свинарник. Соседи уже обращались в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства нашли нарушения и оштрафовали заводчицу на 500 рублей. Бизнес от этого не пошатнулся – вонь осталась. Поэтому жителям ароматного подъезда остается только уповать на Фемиду.

В московской судебной практике есть прецеденты, когда у особо ретивых животноводов изымали даже квартиру. Ведь ее единственное предназначение – проживание людей.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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