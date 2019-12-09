Закулисье Мулен-хрюш: как живут мини-пиги в городских квартирах

Многие в квартирах создают буквально питомник

Свинарник - в доме. Жительница Балашихи держит у себя в квартире сразу 18 мини-пигов - это такие карликовые свиньи. Соседи, что неудивительно, возмущены. Неприятный запах, тараканы, шум. Как вернуть человеческие условия людям?

Эфиры популярных программ, фото со звездами, фестивали на открытом воздухе. Ксения Ремизова сделала жизнь этих мини-пигов больше похожей на богемную сказку. Но когда гаснут софиты, для животных начинаются будни. Так выглядит закулисье Мулен-хрюш: обычная 4-этажка на окраине Балашихи. На улице ржавая легковушка со складом еды, подъезд завален реквизитом, передает "ТВ Центр". Жители дома говорят: соседка им буквально свинью подбросила.

Ксения начала бизнес с трех милых поросят. Гуляла с ними во дворе, развлекая необычным выводком соседей. Но сейчас в квартире заводчицы 18 животных. И хоть и называют их мини-пигами, в отдельных случаях приставка "мини" здесь лишняя. Эти "мини" побольше иной собаки будут.

Ежедневные прогулки и уход почти как за ребенком. В квартире Марии Афанасьевой у Бекоши есть свой теплый дом, трехразовое питание, включая любимый творог. От такой жизни и потанцевать можно. На паркете получается громко, но лишь потому, что ковер в химчистке. Как раз из соображений гигиены. Поэтому и от соседей нареканий нет.

Но как бы отнеслись соседи, будь у Марии 20 таких Бекош? В России нет платежа за содержание домашних животных. Не регламентирует закон и разрешенное количество четвероногих в зависимости от площади квартиры. И многие, пользуясь этим, создают буквально питомник. Или, в случае Ксении Ремизовой, свинарник. Соседи уже обращались в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства нашли нарушения и оштрафовали заводчицу на 500 рублей. Бизнес от этого не пошатнулся – вонь осталась. Поэтому жителям ароматного подъезда остается только уповать на Фемиду.

В московской судебной практике есть прецеденты, когда у особо ретивых животноводов изымали даже квартиру. Ведь ее единственное предназначение – проживание людей.

Иван Колесников, "ТВ Центр".