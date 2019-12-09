Молодую жену Петросяна атаковали после сообщений о свадьбе

Злопыхатели ее не пугают

30-летняя Татьяна Брухунова ответила недоброжелателям, которые забросали ее гневными письмами после информации о ее браке с юмористом Евгением Петросяном.

"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшего кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!" - написала Брухунова в Instagram, опубликовав фото с розами и украшением в виде стрекозы.

Таким образом помощница 74-летнего Петросяна отреагировала на новость о том, что в декабре этого года она вышла замуж за своего начальника.

В день предполагаемого бракосочетания Брухунова опубликовала в соцсети фото белых пионов. Сейчас интернет-пользователи открывают тот пост и оставляют там комментарии - в основном благожелательные.

- Вы с Евгением Вагановичем прекрасная пара. Очень рад, что именно с Вами он нашел свое счастье. Берегите его.

- Вы классная!

- Вы умная, добрая, чистая, светлая девочка, дай Вам Бог счастья!

- Татьяна, для всех хорошей не будешь - пусть идут лесом из вашей жизни!

- Определенные люди всегда будут завидовать. И плеваться желчью.

Напомним, слухи о романе Брухуновой и Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста с женой Еленой Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.