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Молодую жену Петросяна атаковали после сообщений о свадьбе

13:10
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Злопыхатели ее не пугают

30-летняя Татьяна Брухунова ответила недоброжелателям, которые забросали ее гневными письмами после информации о ее браке с юмористом Евгением Петросяном. 
СМИ сообщили о тайной женитьбе 74-летнего Петросяна на молодой помощнице

"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшего кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!" - написала Брухунова в Instagram, опубликовав фото с розами и украшением в виде стрекозы. 

Таким образом помощница 74-летнего Петросяна отреагировала на новость о том, что в декабре этого года она вышла замуж за своего начальника.

В день предполагаемого бракосочетания Брухунова опубликовала в соцсети фото белых пионов. Сейчас интернет-пользователи открывают тот пост и оставляют там комментарии - в основном благожелательные. 

- Вы с Евгением Вагановичем прекрасная пара. Очень рад, что именно с Вами он нашел свое счастье. Берегите его. 

- Вы классная!

- Вы умная, добрая, чистая, светлая девочка, дай Вам Бог счастья!

- Татьяна, для всех хорошей не будешь - пусть идут лесом из вашей жизни!

- Определенные люди всегда будут завидовать. И плеваться желчью.

Напомним, слухи о романе Брухуновой и Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста с женой Еленой Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов. 

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