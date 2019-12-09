"Бессовестные могильщики": Тарасова поставила на место критиков Загитовой

Тренер пристыдила комментаторов

Бессовестными и безжалостными людьми назвала Татьяна Тарасова экспертов, которые советовали Алине Загитовой уйти из спорта. Заслуженный тренер СССР подчеркнула, что действующая олимпийская чемпионка в первый раз споткнулась – а ее уже готовы разорвать на части.

"Они могильщиками работают все? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди", — заявила Тарасова корреспонденту Sport24.

17-летняя Алина Загитова - действующая чемпионка мира, Европы и Олимпйиских игр в женском одиночном катании. Россиянка заняла шестое место в короткой программе и общем зачете финала Гран-при, который проходил в Турине. Специалисты объясняют неудачу спортсменки усталостью.