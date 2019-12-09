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Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года

13:21
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Исполком WADA проголосовал единогласно

Исполком Всемирного антидопингового агентства лишил Россию права участвовать в крупных международных мероприятиях сроком на четыре года. Под запрет попали Олимпиады и чемпионаты мира.

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Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные турниры.

Как пишет РИА Новости, сборная России не сможет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Кроме того, наша страна лишилась права не только принимать крупные турниры в течение четырех лет, но и подавать заявки на их проведения.

В то же время ВАДА не стала вводить полный запрет на участие россиян в соревнованиях. До международных турниров будут допущены "чистые" спортсмены, но в нейтральном статусе — без флага и гимна России.

В 2018 году из-за допингового скандала российская сборная уже лишалась права выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под своим флагом. Россияне выступали под нейтральным флагом. Заявки спортсменов рассматривались в индивидуальном порядке.

В сентябре 2019 года исполком ВАДА вновь поднял вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства международному кодексу. Поводом стали якобы обнаруженные изменения в результатах проверок российских спортсменов за 2012-2015 годы.

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