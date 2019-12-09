Михалкова приперла врагов к стенке провокационным вопросом

Она поняла, почему люди на нее злятся

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова обратилась к подписчикам после того, как злопыхатели атаковали ее из-за участия в пресс-конференции премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Вот скажите мне: вы любите то, чем сегодня занимаетесь? Вы любите тех, с кем живете рядом?" - написала 36-летняя актриса и телеведущая. Она заявила, что всю жизнь мечтала стать актрисой, а также окружить себя верными друзьями и интересными знакомыми. Ее мечта сбылась, поэтому ей нравится жить. "Почему спрашиваю. Прочла в выходные мощные комментарии к предыдущей записи. Задумалась: откуда столько негатива, кое-где даже злости?" - пояснила свои вопросы Михалкова.

Звезда предположила, что многие интернет-пользователи озлобляются из-за того, что они делают нелюбимое дело и проводят время с нелюбимыми людьми. Такие граждане всегда пытаются найти виноватых, которые якобы украли их мечту и счастье.

- Да-да, на все 100% согласна!

- Люди перестали просто уважать друг друга.

- Золотые слова. Великолепно!

- Лучшая.

- Вкусненькая, ты сама по суди. Всем заниматься любимыми делами невозможно. Кто-то вынужден не сниматься в кино или работать по специальности, а терпеть нелюбимый труд, потому что другого варианта просто нет.

На днях Михалкова приняла участие в пресс-конференции Медведева. Она спросила премьера, планирует ли государство рассказывать молодежи о положительных результатах национальных проектов. Некоторые интернет-пользователи посоветовали актрисе "не лезть в политику".

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Прощаясь с коллегами, она выложила фотографию с тарелкой пельменей. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и участвует в съемках детского КВН.