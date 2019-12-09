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Любопытство сгубило: жительница Подмосковья погибла, выглянув из окна

13:43
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

В женщину попала шальная пуля

Стрельба на улице подмосковной деревни Мясное окончилась трагедией. Услышав необычные звуки, одна из жительниц решила выяснить, что происходит, и выглянула в окно. В этот момент в нее попала шальная пуля.
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"Установлено, что на улице Овражная в деревне Мясное женщина, находясь у себя дома, услышала на улице хлопки, подошла к окну узнать, что происходит, и получила пулевое ранение в область груди", - рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Московской области. Там добавили, что заявление в полицию поступило в ночь на 8 декабря от мужа жертвы.

Женщина от полученной раны скончалась. Стрелявшего нашли и задержали. Как выяснилось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, вынесено решение об аресте, передает РИА Новости.

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