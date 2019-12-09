"Желаю им счастья": Степаненко высказалась о пятой жене Петросяна

Она проявила завидное самообладание

Юмористка Елена Степаненко, которая 33 года прожила в браке с Евгением Петросяном, отреагировала на слухи о его свадьбе.

Новость о том, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, прошла мимо Степаненко. "Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!" - сказала артистка Super.

Ранее сообщалось, что Петросян и Брухунова поженились в начале декабря. В день бракосочетания девушка якобы опубликовала в Instagram фото с белыми цветами. После новости о свадьбе ее атаковали хейтеры. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!" - обратилась к ним ассистентка юмориста.

Слухи о романе 30-летней Брухуновой и 74-летнего Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста со Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

Отметим, что у Евгения Петросяна было четыре жены. С Еленой Степаненко они поженились в 1985 году.