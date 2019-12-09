Оксана Федорова раскритиковала участниц конкурса "Мисс Вселенная"

Раньше было по-другому

"Мисс Вселенная – 2002", а ныне телеведущая Оксана Федорова раскритиковала участниц конкурса 2019 года.

41-летняя модель посетовала, что сейчас все конкурсантки выглядят как под копирку и похожи друг на друга как две капли воды. Раньше стандарты красоты были более размыты и победить мог кто угодно, а сейчас стало все очень предсказуемо.

"Конкурсантки стали более стандартизированы. Очень похожи друг на друга, что делает конкурс не таким разнообразным <…> А когда я ехала туда, никто не провожал меня, да и никто не верил, что такой будет результат", - написала телеведущая в Instagram.

Оксана Федорова представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2002 году, став первой и пока что единственной россиянкой, которая смогла одержать победу. Позже ее лишили этого титула из-за неучастия в международных рекламных кампаниях.

Финал "Мисс Вселенная-2019" прошел на этих выходных в Атланте. Победила представительница Южно-Африканской Республики - 26-летняя Зозибини Тунци. В тройку лидеров также вошли модели из Мексики и Пуэрто-Рико.

Наша страна в этом году не участвовала в конкурсе, так как 20-летняя победительница "Мисс Россия" Алина Санько не успела получить американскую визу.