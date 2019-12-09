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Украина подсчитала потери экономики из-за "разногласий" с Россией

14:57
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Минэкономразвития оценила убытки в 150 миллиардов долларов

Украинская экономика потеряла из-за "российской агрессии" от 50 до 150 миллиардов долларов. Такие цифры привел министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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Свои подсчеты министр опубликовал в Facebook. По данным Милованова, прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. "По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов… А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях (Крым плюс Донбасс) составляет около 85 миллиардов гривен (более 3,5 миллиарда долларов)", - написал министр.

Недавно Милованов вступил в заочную полемику с украинским олигархом Игорем Коломойским, который потребовал отставки чиновника. В октябре министр заявил об "экономическом прорыве" на Украине, за что подвергся резкой критике в соцсетях. А в ноябре неожиданно признался, что свою диссертацию писал под воздействием легких наркотиков.

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