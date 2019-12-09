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Анна Большова рассказала о свадьбе и разводе со сводным братом

15:05
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Родители были не против

43-летняя актриса Анна Большова рассказала о том, как жизнь свела ее с первым супругом Антоном Канаевым.
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Канаев приходится Большовой сводным братом. Их родители поженились в 2000 году. Когда Канаеву исполнилось 18 лет, они с сестрой пошли в ЗАГС. "Мой отец и мачеха не были против этого брака. Они подумали, что это очень удобно. Все деньги в дом", - рассказала она в эфире передачи "Судьба человека". 

Актриса старше своего брата и первого мужа на семь лет. Однако отнюдь не это обстоятельство помешало паре построить крепкий брак. Они разошлись вскоре после замужества. "Вы что, издеваетесь?", "Зачем вы так с нами?" - обратились родители к Канаеву и Большовой, когда те решили расстаться. Почему так сложилось, артистка не уточнила. 

По словам Большовой, она до сих пор прекрасно ладит с Канаевым. "У нас и сейчас чудесные отношения. Мы даже в тот же ЗАГС, где расписывались, пришли смеясь разводиться. Нас еще спросили: "А вам точно надо разводиться?" - вспоминает звезда. 

Антон Канаев женат, у него растет дочь. Анна Большова и художник Александр Макаренко воспитывают сына, который родился в 2008 году. 

Большова известна по таким сериалам, как "Ангел или демон", "Жаркий лед", "Ермоловы".

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