Анна Большова рассказала о свадьбе и разводе со сводным братом

Родители были не против

43-летняя актриса Анна Большова рассказала о том, как жизнь свела ее с первым супругом Антоном Канаевым.

Канаев приходится Большовой сводным братом. Их родители поженились в 2000 году. Когда Канаеву исполнилось 18 лет, они с сестрой пошли в ЗАГС. "Мой отец и мачеха не были против этого брака. Они подумали, что это очень удобно. Все деньги в дом", - рассказала она в эфире передачи "Судьба человека".

Актриса старше своего брата и первого мужа на семь лет. Однако отнюдь не это обстоятельство помешало паре построить крепкий брак. Они разошлись вскоре после замужества. "Вы что, издеваетесь?", "Зачем вы так с нами?" - обратились родители к Канаеву и Большовой, когда те решили расстаться. Почему так сложилось, артистка не уточнила.

По словам Большовой, она до сих пор прекрасно ладит с Канаевым. "У нас и сейчас чудесные отношения. Мы даже в тот же ЗАГС, где расписывались, пришли смеясь разводиться. Нас еще спросили: "А вам точно надо разводиться?" - вспоминает звезда.

Антон Канаев женат, у него растет дочь. Анна Большова и художник Александр Макаренко воспитывают сына, который родился в 2008 году.

Большова известна по таким сериалам, как "Ангел или демон", "Жаркий лед", "Ермоловы".