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Саратовский дальнобойщик, спасший котенка на трассе, вернулся за ним на Урал

15:41
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Четыре месяца назад мужчина не смог проехать мимо переломанного животного

Саратовский дальнобойщик Александр Ермолаев, который в августе подобрал на трассе сбитого котенка, вернулся за ним в Екатеринбург.

Малыш сильно пострадал: у него были переломаны лапы, врачам потребовалось четыре месяца, чтобы восстановить его здоровье. Сегодня котика по кличке Липтон выписали из ветлечебницы. Александру сообщили об этой новости по телефону и он, не раздумывая, сорвался из Саратова в столицу Урала, чтобы забрать нового друга к тебе домой.

"Я подошел к клетке. А он лапкой и носиком попросился ко мне. Он как будто со мной всю жизнь жил! И вел себя спокойно, как будто ждал меня", - поделился впечатлениями Ермолаев.

Теперь четвероногому осталось совершить последний рывок - преодолеть около 1,5 тысячи километров в машине, чтобы наконец-то оказаться дома в любящей семье, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

В конце августа россиян впечатлила история о том, как дальнобойщик Александр Ермолаев спас котенка, которого сбили на трассе в Башкирии. Мужчина не смог проехать мимо, подобрал малыша и вез его 17 часов (800 километров) до ближайшей ветеринарной клиники в Екатеринбурге. Тогда летом Александр заявил, что хочет оставить котенка себе, когда тот поправится.

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