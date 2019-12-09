Фото полысевшей Джоли слили в Сеть

Фанаты в шоке
44-летняя актриса Анджелина Джоли напугала интернет-пользователей своим внешним видом. В обычной жизни она далеко не всем кажется одной из главных красавиц Голливуда.
Знаменитая актриса пришла на спектакль "Дорогой Эван Хэнсен" в лондонский театр. За кулисами она пообщалась с актером Алексом Томасом Смитом, который оказался ее давним фанатом. Он до такой степени любит и уважает Джоли, что набил у себя на плече татуировку с ее портретом. Польщенная звезда сфотографировалась со Смитом и поставили под его тату свою подпись.
По словам Алекса, актриса поцеловала его в щеку и пообещала снова прийти на спектакль. "Я никогда не приду в себя после такого", - написал молодой актер, опубликовав в Instagram фото с Анджелиной Джоли.
- Я не думаю, что мог бы дышать, если бы это произошло со мной, - написали ему в соцсети.
- Ты везунчик.
- Я завидую.
Однако многие интернет-пользователи пришли в ужас от того, как Джоли получилась на опубликованных снимках. Эти кадры никак не вяжутся с ее образом голливудской красотки.
- Анджелина Джоли выглядит грубовато.
- Она некрасиво стареет.
- Выглядит странно.
- Что случилось с ее лицом?
- Ботокс?
- Джоли лысеет! У нее стало заметно меньше волос!
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