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Фото полысевшей Джоли слили в Сеть

15:50
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Фанаты в шоке

44-летняя актриса Анджелина Джоли напугала интернет-пользователей своим внешним видом. В обычной жизни она далеко не всем кажется одной из главных красавиц Голливуда. 
У Анджелины Джоли роман с женщиной?

Знаменитая актриса пришла на спектакль "Дорогой Эван Хэнсен" в лондонский театр. За кулисами она пообщалась с актером Алексом Томасом Смитом, который оказался ее давним фанатом. Он до такой степени любит и уважает Джоли, что набил у себя на плече татуировку с ее портретом. Польщенная звезда сфотографировалась со Смитом и поставили под его тату свою подпись. 

По словам Алекса, актриса поцеловала его в щеку и пообещала снова прийти на спектакль. "Я никогда не приду в себя после такого", - написал молодой актер, опубликовав в Instagram фото с Анджелиной Джоли. 

- Я не думаю, что мог бы дышать, если бы это произошло со мной, - написали ему в соцсети. 

- Ты везунчик. 

- Я завидую. 

Однако многие интернет-пользователи пришли в ужас от того, как Джоли получилась на опубликованных снимках. Эти кадры никак не вяжутся с ее образом голливудской красотки. 

- Анджелина Джоли выглядит грубовато. 

- Она некрасиво стареет.

- Выглядит странно. 

- Что случилось с ее лицом? 

- Ботокс? 

- Джоли лысеет! У нее стало заметно меньше волос! 

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