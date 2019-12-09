Фото полысевшей Джоли слили в Сеть

Фанаты в шоке

44-летняя актриса Анджелина Джоли напугала интернет-пользователей своим внешним видом. В обычной жизни она далеко не всем кажется одной из главных красавиц Голливуда.

Знаменитая актриса пришла на спектакль "Дорогой Эван Хэнсен" в лондонский театр. За кулисами она пообщалась с актером Алексом Томасом Смитом, который оказался ее давним фанатом. Он до такой степени любит и уважает Джоли, что набил у себя на плече татуировку с ее портретом. Польщенная звезда сфотографировалась со Смитом и поставили под его тату свою подпись.

По словам Алекса, актриса поцеловала его в щеку и пообещала снова прийти на спектакль. "Я никогда не приду в себя после такого", - написал молодой актер, опубликовав в Instagram фото с Анджелиной Джоли.

- Я не думаю, что мог бы дышать, если бы это произошло со мной, - написали ему в соцсети.

- Ты везунчик.

- Я завидую.

Однако многие интернет-пользователи пришли в ужас от того, как Джоли получилась на опубликованных снимках. Эти кадры никак не вяжутся с ее образом голливудской красотки.

- Анджелина Джоли выглядит грубовато.

- Она некрасиво стареет.

- Выглядит странно.

- Что случилось с ее лицом?

- Ботокс?

- Джоли лысеет! У нее стало заметно меньше волос!