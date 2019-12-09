"Кусают со всех сторон": в России комментируют скандальное решение WADA

Российскому спорту будет трудно восстановить репутацию

Россию пытаются укусить со всех сторон, спортсменов решили наказать по максимуму. Вердикт WADA об отстранении российских атлетов от международных соревнований прокомментировала член президиума федерации горнолыжного спорта России Светлана Гладышева. Она не понимает, почему чистые спортсмены должны доказывать свою невиновность.

"Это WADA должно доказывать, что они не чистые. Это ж не леденец закинуть в рот, и он растворился. От допинга остается шлейф. Это несправедливо: налицо прямое воздействие на честных спортсменов… Почему чистые-то атлеты страдать должны?", - цитирует члена президиума "Газета.ru".

Эксперт считает, что свое заявление WADA специально приурочило к встрече нормандской четверки. Это свидетельствует о том, что действия агентства политизированы.

А двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший глава Госкомспорта Вячеслав Фетисов ожидал такого решения Всемирного антидопингового агентства. Прославленный хоккеист считает, что отечественному спорту теперь будет сложно вернуть репутацию.

"Судите сами. Была "дорожная карта" по выходу из допингового кризиса, которая должна была вернуть нам доверие, уважение и перспективы. Один из шагов в ней – вернуть базу данных. Мы ее вернули, долгое время лучшие мировые эксперты разбирались в этой ситуации и пришли к выводу, что там были изменения. Какого еще решения можно было ожидать в такой ситуации?", - задается вопросом Фетисов.

В свою очередь, политолог Сергей Марков считает, что у WADA, как и у Запада, цель одна - оскорбить граждан России. "Чтобы они поняли: пока Россия независима, а Путин у власти, права всех граждан России будут систематически нарушаться. Это послание не WADA , а спецслужб США, Британии, Канады", - написал Марков на своей странице в Facebook. Политолог делает вывод, что компромисс с Западом невозможен.