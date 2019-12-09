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"Зоны смерти": землян предупредили о глобальной катастрофе

15:52
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Океан становится непригодным для жизни

Океан на Земле теряет кислород. Виной всему – глобальное изменение климата. Международный союз охраны природы предупреждает, что этот процесс ведет к появлению гигантских зон смерти — непригодных для жизни участков океана.
Одессе угрожает экологическая катастрофа

60 лет назад гипоксия наблюдалась только в 45 районах Мирового океана. К 2011 году это число выросло до 700 - при этом потеря половины кислорода в верхних слоях океана вызвана климатическим потеплением. С 1950 года уровень кислорода в океане снизился на 2%, а с 1960-го объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.

Уровень кислорода в океане, по подсчетам ученых, к 2100 году снизится на 4%. Это угрожает существованию крупных видов, включая тунца, марлина, рыбу-меч и акул – а снижение их численности повлияет на жизнь сотен миллионов людей, зависящих от рыбного промысла, сообщает CBS News.

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