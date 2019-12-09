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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом "старой школы"

16:27
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Президент России отвесил поклон

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о впечатлениях после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее собственной свадьбе.
Глава МИД Австрии не ожидала, что Путин примет приглашение на свадьбу

Экс-глава МИД отметила, что российский лидер "владеет хорошими манерами". Перед началом танца Путин совершил поклон, что в танцевальном этикете считается элементом вежливости, пишет РИА Новости.

 "Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу", - рассказала Кнайсль на встрече со студентами МГИМО.

Путин был одним из приглашенных на свадьбу Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, которая состоялась в августе 2018 года. Российский лидер подарил новобрачным тульский самовар, старинную масловыжималку, картину и выступление Кубанского казачьего хора.

Во время торжества австрийский политик станцевала с Путиным, чем спровоцировала волну негодования в европейском обществе. Экс-глава МИД Австрии посоветовала злопыхателям не забывать, что в мире есть и другие вещи, кроме "фактов, книг и информации"

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