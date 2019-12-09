Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Преступники действуют от лица Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества. Люди по почте получают письма с постановлением о назначении административного наказания и требовании об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора.

Как отмечается на сайте федеральной службы, при этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.

"В постановлении о назначении административного наказания должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, следовательно, получателем платежа не может выступать иное юридическое лицо", - говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора рекомендовали в случае сомнений по поводу полученного письма обращаться в ведомство.

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