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Путин прибыл в Париж на встречу "Нормандской четверки"

16:40
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Самолет президент приземлился в аэропорту французской столицы

Владимир Путин в понедельник, 9 декабря, прибыл в Париж, где пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки". Президентский Ил-96 приземлился в аэропорту французской столицы около 16:20 по московскому времени. Видео публикует ТВЦ.RU.

По Парижу Владимир Путин передвигается на лимузине Aurus.

Из аэропорта Путин отправился в Елисейский дворец. Ожидается, что около 17:00 президент сначала встретится с Ангелой Меркель, а через полчаса - с Эммануэлем Макроном. В шесть вечера, по плану, должен начаться саммит "Нормандской четверки".

Встреча продлится около трех часов. На 21:00 по московскому времени запланирована пресс-конференция лидеров четырех стран. Уже после нее Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести переговоры с глазу на глаз. Как ранее заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран поговорят о реализации Минских соглашений.

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