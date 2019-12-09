Дочь показала редкое фото Шойгу без формы

Девушка поздравила отца с Днем Героев Отечества
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения поздравила отца с Днем Героев Отечества.
Девушка сделала фотоколлаж из снимков, на которых она и ее отец сидят в зеленых толстовках с логотипом армии России.
"Мой герой", - подписала пост 28-летняя Ксения.
Ранее ВЦИОМ назвал российских военнослужащих, которых граждане нашей страны считают Героями Отечества. В рейтинг вошли маршал Георгий Жуков (37%), глава Минобороны Сергей Шойгу (19%), полководец Александр Суворов (15%), полководец Михаил Кутузов (12%) и маршал Константин Рокоссовский (11%).
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