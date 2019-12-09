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В WADA назвали условие участия сборной России в ЧМ-2022 по футболу

18:11
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Организация также выставила счет России на пять миллионов долларов за проведение расследования

Матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге никто не отменит, несмотря на решения исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета чемпионата Алексей Сорокин. В понедельник WADA на четыре года лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также проводить крупные спортивные соревнования. Допустят к ним лишь "чистых" российских атлетов, а соревноваться они будут в нейтральном статусе. WADA обосновало это решение обнаруженными "изменениями" в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Также стало известно, что сборная России по футболу в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре сможет участвовать в турнире только в нейтральном статусе. "Команда, представляющая Россию, сможет подать заявку на нейтральной основе, и тогда будет выработано решение, каким образом они смогут участвовать. Но условие — без российского флага и представителей России", - заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Сегодняшний день уже назвали "черным понедельником" для российского спорта. Решение о четырехлетней изоляции нашей страны на мировой спортивной арене исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял единогласно. Формальная причина - якобы РУСАДА подтасовывала базу данных московской лаборатории с целью скрыть положительные тесты на запрещенные препараты.

"Последствия этих действий включают в себя четырехлетний запрет России принимать участие в Олимпийских, Паралимпийских играх и мировых чемпионатах, которые проводят все подписанты кодекса WADA. На этот же срок России запрещено принимать у себя крупнейшие спортивные мероприятия", - сказал президент WADA Крейг Риди.

И это еще якобы мягкий сценарий. Например, вице-президент WADA и вовсе настаивала на полной дисквалификации России и ее спортсменов. Правда, традиционно громкие обвинения не подкрепляются доказательствами. Так было и пять лет назад, когда начали раскручивать допинг-скандал. Так остается и сейчас. И обостряется каждый раз накануне крупного спортивного события.

"Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Грубое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утверждённых исполкомом WADA в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. России была предоставлена полная возможность привести свои дела в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов, но вместо этого российская сторона решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания", - заявил Риди.

Санкции WADA против Москвы беспрецедентны. Но самый главный удар пришелся на наших спортсменов, против них снова включили режим "Презумпция виновности" и опять лишили флага и гимна. Хотя претензии вроде бы как к организации: РУСАДА.

"На ближайших Олимпиадах, чемпионатах мира, и Паралимпиаде выступят только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут свою непричастность к несоблюдению кодекса WADA", - сообщил официальный представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

Международный Олимпийский комитет подтвердил готовность следовать решению WADA.  Утверждения о том, что у чистых спортсменов не будет никаких препятствий, мягко говоря, лукавство. Перед прошлыми Играми в Южной Корее нашим чемпионам пришлось пройти все круги международного бюрократического ада. МОК весьма своеобразно рассылал приглашения нашим олимпийцам: письма не получили многие именитые чемпионы, ни разу не уличенные в допинге, разбивались годами сложившиеся пары фигуристов. Да и с окончательным решением комитет тянул до последнего.

"Уже меньше года остается до Олимпиады в Токио, следующая Олимпиада в Пекине через 3 года. И понятно, что тем спортсменам, которым говорят 4 года, ни та, ни другая Олимпиада уже не попадает. И Паралимпиада. Только наших паралимпийцев начали допускать до соревнований, они уже получили квоты, они уже настроились, что они поедут. И опять их лишать этой возможности, это бесчеловечно и совершенно неприемлемо. Политизированной эта история не казалась бы такой, если бы наших спортсменов не поставили бы в такое положение. Ну, сказали бы, о наказании для чиновников и системы. Но наказывать спортсменов, я вижу здесь политическую составляющую", - прокомментировала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Санкции коснутся и федераций, которые никогда за всю историю своего существования не были замешаны в допинг-скандалах.  Например, у бадминтонистов ни одного положительного теста за 57 лет. Или те виды спорта, где никакие запрещенные препараты не помогут. Например, синхронное плавание, фигурное катание, художественная гимнастика. В Федерации бокса заявили: их члены пока не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна.

"Видно, что оно политическое. Обвинять страну, здесь надо находить действительно виноватых спортсменов и исключить. Либо федерации исключить, если в этом виде спорта много таких нарушений кодекса WADА, а причем здесь страна", - сказал генеральный секретарь  Федерации бокса России Умар Кремлёв.

WADA требует от международных федераций лишить Россию всех соревнований, права проведения на которые уже получены. В следующем году в Санкт-Петербурге запланированы матчи чемпионата Европы по футболу, в 2022 году должен состояться чемпионат мира по волейболу, еще через год - по хоккею и Универсиада. Но, например, та же УЕФА не подписывала кодекс WADA, а потому может не прислушиваться к решениям агентства.

"Чемпионат Европы, матчи и выступления сборной останутся точно. Что касается остального, здесь будет решение ФИФА. Есть шанс, что сборная в том или ином виде без проблем выступит в отборочном турнире, если победит и отберется на чемпионат мира в Катаре и там тоже выступит. Другой вопрос, под каким названием", - сказал спортивный обозреватель Олег Шамонаев.

19 декабря РУСАДА соберется на заседание, где будет выработана позиция. У России есть 21 день для апелляции решения Всемирного антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде.

Вынужденный опыт взаимодействия с арбитражем у наших атлетов уже имеется. В феврале 2018 года суд в Лозанне отменил решение МОК о пожизненной дисквалификации нескольких десятков наших олимпийцев и лишении их медалей. Честное имя было восстановлено, но на Игры многие чемпионы, которые могли бы завоевать для страны медали, так и не попали. Своими действиями WADA реализовала тогда сразу две цели: сильные соперники были с игр устранены, а  Россия, как спортивная держава, дискредитирована. И накануне очередной Олимпиады антидопинговое агентство, похоже, решило пойти по проторенной дорожке.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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