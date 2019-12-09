В Париже стартовал саммит "Нормандской четверки"

Лидеры четырех стран собрались в Елисейском дворце

Важные геополитические новости ждут из Парижа, где начались переговоры лидеров стран "Нормандской четверки". Главы России, Франции, Германии и Украины собрались вместе после длительной паузы и в наполовину обновленном составе. Главный вопрос на повестке - урегулирование ситуации в Донбассе. Но не меньший интерес вызывает и первая личная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Переговоры "Нормандской четверки" уже стартовали в Елисейском дворце. Политическое событие года, как пишут об этом дне в прессе. После трехлетнего перерыва сам факт встречи в "Нормандском формате" - уже достижение. Хотя о перспективах этого саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины пока говорят с осторожностью.

Сейчас идут переговоры в двусторонних форматах. У Владимира Путина беседа с Ангелой Меркель. Потом встреча с Эммануэлем Макроном. Хозяин Елисейского дворца встречал своих гостей у парадного крыльца. Тёплое приветствие с Ангелой Меркель, хотя отношения у Парижа и Берлина сейчас натянутые. Дружеское рукопожатие с Владимиром Путиным. У глав двух стран тесный рабочий контакт. Приободряющее похлопывание по плечу для Владимира Зеленского. Хотя прессу, конечно, куда больше интересует как украинский президент будет приветствовать российского. Уже известно - после всех переговоров Путин и Зеленский пообщаются в формате тет-а-тут. При этом кроме вопросов мирного урегулирования на Донбассе речь, вероятно, пойдёт и о транзите российского газа через Украину. Недаром вместе с Путиным в Париж прилетели министр энергетики Новак и глава "Газпрома" Миллер. Но сначала - ситуация на юго-востоке страны.

До этого лидеры уже трижды говорили по телефону. Результат: обмен пленными, возврат Украине задержанных в Керченском проливе кораблей - жест доброй воли со стороны Москвы. Но с каждым таким шагом на украинского президента все сильнее давят. Обвиняя Зеленского в сдаче Донбасса, ему рисуют "красные линии", сгоняют радикалов под стены администрации и грозят новым Майданом. Митинговали накануне даже в Париже. Небольшая группа активистов требовала от Зеленского "не сдавать позиций". Правда в какой-то момент, по сообщениям СМИ, в них полетели сырые яйца.

На самом деле никаких особых компромиссов от Зеленского не требуется. Позиция России, как и Франции с Германией, прежняя: нужно выполнять Минские соглашения. Где четко указано: сперва закон об особом статусе Донбасса и выборы, а потом уже установление контроля над границей. Но Киев хочет наоборот. Вместо того, чтобы следовать утвержденному плану, украинские власти то предлагают изменить состав контактной группы, посадив за стол переговоров актеров и спортсменов, то угрожают построить на границе с республиками стену, отгородившись от собственных граждан. С которыми Зеленский, обещавший перед выборами добиться мира любой ценой, по-прежнему отказывается вести прямой диалог. На этом фоне на Западе даже стали звучать заявления: а не отказаться ли Киеву от Донбасса вовсе?

Интерес журналистов к этой встрече, безусловно, огромный. Елисейский дворец даже ввел квоты на количество СМИ. Иначе все желающие просто не поместились бы во внутреннем дворе резиденции французского президента, где прессе позволили понаблюдать за прибытием лидеров. Все остальное - за закрытыми дверями.

Об итогах переговоров главы России, Франции, Германии и Украины должны вместе рассказать журналистам. Общая пресс-конференция намечена на 9 вечера по Москве. Хотя сколько на самом деле продлятся переговоры, никто не знает. Саммит "Нормандской четверки" в Минске в 2015 году растянулся на 17 часов. Главное, чтобы было о чем говорить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.