Подозреваемый в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде арестован

Предполагаемого виновника крупной аварии поместили под стражу до 6 февраля

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 6 февраля 2020 года предполагаемого виновника страшной аварии, которая произошла в субботу в городе. Машина на тротуаре сбила группу старшеклассников. Они вместе с сопровождающими шли в театр. Пострадали 9 подростков и двое взрослых. Одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Виктор Пильганов. Ему сорок три года. Сын бывшего начальника следственного управления МВД России по Нижегородской области Александра Пильганова. Пять лет назад после тридцати семи лет службы генерал ушёл в отставку. С тех пор, как удалось выяснить нижегородским СМИ, его сын дважды попадался за рулём пьяным, ещё один раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования. И даже был судим за управление автомобилем в нетрезвом виде, уже будучи лишённым права управления.

В настоящий момент водительское удостоверение у Виктора Пильганова на руках, но после ДТП он опять не захотел ехать к медикам. Был составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Авария произошла в субботу вечером. Девять учеников 37-й школы в сопровождении троих взрослых шли на спектакль в Театр юного зрителя, когда со второстепенной дороги на главную выехал тёмный внедорожник. Очевидцы происшествия утверждают, что водитель практически не смотрел на дорогу.

"Около 17 часов тридцати минут водитель автомашины марки Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересёк полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Audi и приапаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова.

Толькой одной из сопровождающих женщин посчастливилось не попасть под колёса вылетевшей на тротуар иномарки. Машина сбила всех детей и двоих сопровождающих их женщин.

"Конечно, страшная картина. Все в шоке были. Крики, визги. Люди были. Мы пытались их что-то спросить, но они в состоянии шока были и никак не отвечали", - сказал Гурам Чемахидзе.

Пострадавших довольно быстро доставили в городские больницы. Одна из женщин скончалась. Двое подростков были прооперированы и уже переведены из реанимации в общие палаты.

"Были доставлены каретами скорой помощи девять человек. Состояние всех детей на данный момент средней степени тяжести. Самые тяжелые дети поступили с переломами берцовых костей и перелом лучевой кости", - заявил , заместитель главного врача по медицинской части ГУ "Нижегородская областная клиническая детская больница" Вячеслав Козин.

С подростками сейчас работают психологи. Приехали специалисты из Москвы из института имени Сербского. По оценкам врачей, в больнице пострадавшие пробудут около двух недель. В областном министерстве образования пообещали организовать для них выездные уроки, чтобы ученики не отстали от школьной программы. Потому что впереди экзамены. Ситуацию под личный контроль взяли в администрации региона.

"Губернатором дано поручение и принято решение - семьям пострадавшим по 100 тысяч рублей. Семье погибшей - 300 тысяч рублей будет оказана материальная помощь", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В момент ДТП Виктор Пильганов был за рулём автомобиля отца - внедорожника Toyota. Красивый регистрационный знак. По данным местных СМИ, за машиной за последние четыре года значится почти 130 неоплаченных штрафов на общую сумму в 90 тысяч рублей. Собственно, смягчающих обстоятельств в этом деле нет. Только отягчающие. И в перспективе - реальный тюремный срок - до 12 лет заключения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".