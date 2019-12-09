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Меркель подвезли прямо к входу в Елисейский дворец

17:25
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Путин и Зеленский дошли до Макрона пешком

В Елисейском дворце начинается встреча "нормандской четверки". Лидеры России, Украины и Германии уже прибыли в резиденцию президента Франции.

Первой приехала Ангела Меркель. Ее автомобиль подъехал к лестнице у входа во дворец, где ее уже ждал Эммануэль Макрон. Они обменялись приветствиями и о чем-то оживленно беседуя зашли в здание. Видео публикует ТВЦ.RU.

Следом за ней в Елисейский дворец прибыл Владимир Зеленский. Автомобиль Renault, в котором находился украинский президент, остановился у ворот. Из-за этого ему пришлось идти ко входу пешком. Там его так же встречал Макрон. В отличие от Меркель, которая много улыбалась, Зеленский был крайне сосредоточен.

Последним прибыл Владимир Путин. Его лимузин так же остановился у въезда во внутренний двор дворца. Президент прошел вдоль оркестра, обменялся рукопожатием с Эммануэлем Макроном и зашел в здание.

В последнее время к состоянию Ангелы Меркель все чаще возникают вопросы. С начала лета она часто предпочитает на официальных мероприятиях не вставать с кресла при исполнении гимнов. Первый раз канцлер перенесла приступ дрожи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее они повторялись еще несколько раз.

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