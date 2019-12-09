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Украинцы надругались над флагом России в центре Парижа (видео)

17:48
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Радикалы все никак не угомонятся

Украинские радикалы "Движение ветеранов Украины" устроили провокацию в центре Парижа с флагами России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Агрессивно настроенные граждане Незалежной демонстративно разорвали российский триколор и бросили его на землю. Таким образом они хотели показать свое отношение к ситуации на Украине.

Все это произошло на улице возле Елисейского дворца. Разорванный флаг поднял один из российских журналистов, пишет газета "Известия". 

В Париже в преддверии саммита "нормандской четверки" проходят различные акции. Так, например, ранее украинских радикалов закидали яйцами, однако это "не изменило их боевого настроя".

Саммит с участием президентов России, Украины, Франции и концлера ФРГ состоится сегодня, 9 декабря. Ключевой темой переговоров станет вопрос об особом статусе Донбасса. Москва намерена настаивать на неизменности документа, а Украина требует изменений в ряде пунктов.

Видео: Путин прибыл в Париж на встречу "Нормандской четверки"

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