Собянин утвердил бюджет Москвы на 2020 год

Документ предусматривает рекордное увеличение финансирования соцсферы

Сергей Собянин утвердил бюджет Москвы на следующий год и плановый период до 2022 года. Документ был принят Мосгордумой 27 ноября.

Он предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы. Расходы на государственные программы образования возрастают почти на 26%, здравоохранения - более чем на 30, спорта - на 64%. Увеличивается и социальная поддержка горожан - на 18,5%. Почти в два раза возрастают расходы на бесплатное лекарственное обеспечение жителей.

Столица продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан,а также создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях.