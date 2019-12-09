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Собянин утвердил бюджет Москвы на 2020 год

17:54
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Документ предусматривает рекордное увеличение финансирования соцсферы

Сергей Собянин утвердил бюджет Москвы на следующий год и плановый период до 2022 года. Документ был принят Мосгордумой 27 ноября. 

Он предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы. Расходы на государственные программы образования возрастают почти на 26%, здравоохранения - более чем на 30, спорта - на 64%. Увеличивается и социальная поддержка горожан - на 18,5%. Почти в два раза возрастают расходы на бесплатное лекарственное обеспечение жителей.

Столица продолжит вкладывать средства в модернизацию отделений социального обслуживания граждан,а также создание дополнительных бюджетных мест в детских садах и спортивных секциях.

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