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"От самого Киева катил на такси": подъехавшего на "Рено" Зеленского подняли на смех

18:59
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Меркель приехала на Merсedes, Путин - на Aurus

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит "нормандской четверки" в хэтчбеке Renault Espace.

Появление лидера Незалежной на таком скромном автомобиле вызвало насмешки в Сети. Некоторые даже предположили, что Зеленского привезло такси. (Renault – популярная марка автомобилей среди таксистов – прим. ред.)

"Походу от самого Киева катил на такси)"

"Он все Голобородько косплеит"

"По ходу французы сжалились, дали какую-то Реношку"

"А почему не на эстонском велосипеде?"

Ранее сообщалось, что канцлера Германии Ангелу Меркель подвезли на Merсedes представительского класса прямо ко входу Елисейского дворца. Президент России Владимир Путин прибыл на лимузине Aurus.

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