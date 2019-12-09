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Кричала и звала на помощь: подробности жестокой расправы над женщиной в Москве

19:06
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Погибшая приходилась убийце сестрой

Следственный комитет привел подробности жестокого убийства в Новой Москве, где ранее в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака нашли окровавленное и голое тело женщины.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова, в квартире подозреваемого в убийстве нашли курительные смеси. Жертва 1998 года рождения приходилась сестрой мужчине, который ее убил. Напавший на девушку, 2001 года рождения, был задержан.

Молодую девушку зарезали в подъезде вечером 9 декабря. По данным телеграм-канала 112, жертва кричала и звала на помощь.

Также сообщается, что убийца, находясь в наркотическом опьянении, исписал ритуальными рисунками стены, а потом отнес труп на первый этаж. Во время задержания он читал молитву.

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